Denuncian a falsos empleados del DIF

CIUDAD VALLES.- Lo que faltaba, impostores que se hacen pasar por personal del DIF, amenazan con hacer movimientos legales contra incautos.

Bettina López Fernández, directora del DIF, dijo que hubo dos intentos de engañar a ciudadanos con supuestas investiduras del sistema a su cargo: una mujer que traía una playera con el logo del DIF y que dijo a un vecino que haría un estudio socioeconómico, atrás de la empresa Telmex (colonia Obrera); el otro caso es el de una llamada a una ciudadana a la que le dijeron que tenía que ir a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

La funcionaria aclaró que los trabajadores del DIF nunca hablan por teléfono con nadie para avisar o arreglar ningún asunto y para identificarlos plenamente, las trabajadoras sociales traen gafete y chaleco con las siglas. Pidió tener cuidado y denunciar al DIF Municipal.