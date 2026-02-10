Choca motociclista contra camioneta, un lesionado

Matehuala.- Desigual choque entre una camioneta y un motociclista en Boulevard de los Andes y Nicolás López Loera dejó como saldo una menor de edad lesionada la cual fue atendida por las corporaciones de auxilio y trasladada a un hospital.

Los hechos se registraron la tarde del domingo, cuando debido a la falta de precaución y el exceso de velocidad se generó un desigual choque entre una camioneta y un motociclista, en la motocicleta viajaba una menor de edad la cual salió volando cayendo en el pavimento, testigos del accidente pidieron apoyo a través del número de emergencia.

Al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil quienes valoraron a la menor de edad, que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, también acudieron elementos de la Policía Municipal para iniciar investigaciones del accidente.

Los elementos de la Policía Municipal pidieron apoyo de las grúas para llevarse los vehículos a la pensión, la ola de accidentes continúa por la falta de precaución de los conductores.

