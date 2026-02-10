Logra Joshua Hernández bicampeonato en ajedrez
Ciudad Fernández.- Resultó bicampeón de ajedrez Joshua Hernández al participar en la Olimpiada Nacional de Conade que se celebró en la capital del estado.
El fin de semana se llevó a cabo la Olimpiada deportiva de la Conade en la capital potosina, en diversas disciplinas deportivas.
El ajedrecista fernandense Joshua Hernández Aguilar gracias a su empeño, disciplina y dedicación logró obtener el bicampeonato en la rama de ajedrez.
Con este triunfo logró obtener su pase al Macro regional, que se llevará a cabo en Sonora en los próximos meses.
El joven puso en alto el nombre del municipio de Ciudad Fernández, gracias a su triunfo donde demostró estar bien preparado en el deporte ciencia.
