Logra Joshua Hernández bicampeonato en ajedrez

Estado

Por Carmen Hernández

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
Ciudad Fernández.- Resultó bicampeón de ajedrez Joshua Hernández al participar en la Olimpiada Nacional de Conade que se celebró en la capital del estado. 

El fin de semana se llevó a cabo la Olimpiada deportiva de la Conade en la capital potosina, en diversas disciplinas deportivas. 

El ajedrecista fernandense Joshua Hernández Aguilar gracias a su empeño, disciplina y dedicación logró obtener el bicampeonato en la rama de ajedrez. 

Con este triunfo logró obtener su pase al Macro regional, que se llevará a cabo en Sonora en los próximos meses. 

El joven puso en alto el nombre del municipio de Ciudad Fernández, gracias a su triunfo donde demostró estar bien preparado en el deporte ciencia.

