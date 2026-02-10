Se saturan servicios en la Oficialía del RC

Matehuala.- Se incrementa el número de personas que acuden al Registro Civil para tramitar sus actas de nacimiento, esto debido a la temporada de preinscripciones que se lleva a cabo en las instituciones educativas.

En las oficinas hay un gran número de personas formadas para tramitar su acta de nacimiento, lo mismo sucede de dos a tres de la tarde, que es el horario cuando pasan a recogerlas, enormes filas en la calle Cuauhtémoc donde están ubicadas las oficinas.

Desde hace una semana son cientos de personas las que han acudido a tramitar un acta de nacimiento, ya que las de los menores de edad se encontraban en descuento para que preinscribieran en preescolar, primaria y secundaria, entre los requisitos se encuentran llevar actas de nacimiento recientes de los estudiantes.

Ante esta situación son muchas las personas que acuden a realizar el trámite, algunos padres de familia han manifestado que no entienden porque se les pide un acta de nacimiento reciente, pues solo es incrementar el gasto que se hace para entrar a clases, la situación económica en la actualidad está difícil para todos, por lo que su inconformidad es que deberían de aceptar en las escuelas las actas de nacimiento aunque no fueran recientes, pues ya se tienen antecedentes.

