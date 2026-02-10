logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Envenenan mascotas en Fracc. Infonavit 2

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Envenenan mascotas en Fracc. Infonavit 2

CIUDAD VALLES.- Comenzaron a envenenar mascotas en el fraccionamiento Infonavit 2, tanto en la vía pública como en patios privados dejan comida emponzoñada a propósito.

Este mediodía, vecinos del andador Marcha Obrera se quejaron de una oleada de muertes de mascotas por envenenamiento, no solamente en el área comunal de la calzada, sino en patios delanteros, a donde han aventado alimentos envenenados.

Vecinos de la calle Primero de Mayo refirieron que harán las denuncias a la dirección de Ecología Municipal para que se haga un seguimiento legal de los hechos, porque varios gatos y perros han muertos por el acto inescrupuloso de desconocidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce
Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

SLP

Redacción

Aseguran dinero apócrifo y un vehículo tras reporte ciudadano.

Se incendia un carro en la carretera a Cedral
Se incendia un carro en la carretera a Cedral

Se incendia un carro en la carretera a Cedral

SLP

Redacción

Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural
Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

SLP

Carmen Hernández

Polis que protegían a extorsionadores serán cesados
Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

SLP

Redacción

Autoridades municipales esperan que FGE de a conocer sus nombres