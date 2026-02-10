Envenenan mascotas en Fracc. Infonavit 2

CIUDAD VALLES.- Comenzaron a envenenar mascotas en el fraccionamiento Infonavit 2, tanto en la vía pública como en patios privados dejan comida emponzoñada a propósito.

Este mediodía, vecinos del andador Marcha Obrera se quejaron de una oleada de muertes de mascotas por envenenamiento, no solamente en el área comunal de la calzada, sino en patios delanteros, a donde han aventado alimentos envenenados.

Vecinos de la calle Primero de Mayo refirieron que harán las denuncias a la dirección de Ecología Municipal para que se haga un seguimiento legal de los hechos, porque varios gatos y perros han muertos por el acto inescrupuloso de desconocidos.