Denuncian a MP de Tamasopo
Pone muchas trabas en impartición de justicia
SANTA CATARINA.- Se quejan ciudadanos de la Agencia del Ministerio Público de Tamasopo, acusan de poner trabas para la impartición de justicia, ya que no avanzan las carpetas de investigación y los afectados no obtienen justicia de sus demandas.
Habitantes de Santa Catarina dieron a conocer que han formalizado denuncias y no prosperan, lo que pone en entredicho la impartición de justicia.
Mencionaron que la Agente del Ministerio Público, Nayeli Landaverde, pone un sinnúmero de trabas, ya que cuando acuden para conocer los avances de sus demandas, solo les dan largas, lo que les afecta porque tienen que erogar en el pasaje y la contratación de un abogado.
Explicaron que hay un caso donde un hombre fue macheteado, por lo que se acudió a formalizar la denuncia.
Asimismo la víctima estuvo incapacitada por un largo periodo de tiempo, debido a las graves heridas que sufrió.
Refiere el afectado que hasta el momento no se ha capturado al presunto, aun cuando se cuenta con una orden de aprehensión en su contra.
Lo único que exigen es justicia, piden la intervención del gobernador del estado para poner orden en la impartición de justicia.
