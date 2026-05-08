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Denuncian contaminación de Ingenio al río Gallinas

Temen que esto pueda provocar un desastre ecológico

Por Huasteca Hoy

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian contaminación de Ingenio al río Gallinas

TAMASOPO.- La Asociación Agenda Ciudadana denunció que el Ingenio Alianza Popular (IAP), ubicado en la delegación de Tambaca está arrojando residuos industriales al río Gallinas y temen que esto pueda provocar un desastre ecológico. 

El río Gallinas es el que desemboca en la famosa cascada de Tamul y es un afluente del que se valen poblaciones enteras para el sustento agrícola y humano, no obstante, Agenda Ciudadana ha proporcionado una imagen de residuos de líquidos que habrían sido el sobrante de los lavados de máquinas en la industria y que han sido arrojados o han llegado hasta el río, luego de anegar el área de saneamiento llamado "laberinto". 

El temor de quienes forman parte de esta agrupación es que el daño ecológico pudiera causar un problema ambiental que afecte todos los aspectos del afluente.

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