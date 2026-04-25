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Denuncian hechos de violencia en exterior de ETI 16

Alumna agrede a compañera ante complacencia de estudiantes

Por Redacción

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian hechos de violencia en exterior de ETI 16

CIUDAD VALLES.- Reportan padres de familia un caso de bullying con lujo de violencia de una estudiante contra otra, el martes pasado.

El martes 21 de abril, a la hora de la salida del turno matutino, una adolescente de tercer grado, ataviada con uniforme deportivo golpeó a una de sus compañeras, quien portaba el uniforme habitual, en medio de una turba de estudiantes que reían o se indignaban por igual por el acto de violencia.

Esto lo narraron padres de familia que vieron la escena y que no han visto que haya alguna reacción de la autoridad educativa al respecto, no obstante la agresividad con la que la joven vestida deportivamente golpeó a su condiscípula.

De acuerdo con datos extraoficiales, la directiva aclararía el problema con las madres y padres de las dos involucradas, aunque no ha habido un acercamiento de parte de la directiva al respecto, oficialmente.

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