Denuncian vandalismo en Panteón Guadalupe

Matehuala.- Continúan realizando actos de vandalismo en el Panteón Guadalupe nuevamente fueron dañadas unas capillas del camposanto, criptas de personas que han sido sepultadas en este panteón. Ya son varias veces que por la noche se meten personas a causar daños a varias tumbas y, a pesar de esto, no se ha incrementado la seguridad en el camposanto.

Los vándalos entran al camposanto y dañan tumbas y capillas donde descansan los restos de varias personas.

En esta ocasión fue una capilla la que fue dañada, los delincuentes rompieron todos los vidrios y, como siempre, no hay ningún culpable, pues los destrozos los hicieron durante la noche, aprovechando que no hay nadie en el cementerio después de las siete de la tarde.

Quienes tienen familiares sepultados en el Panteón Guadalupe denuncian que ya son varias las veces que por la noche se meten vándalos para dañar las tumbas, no se ha hecho nada para contrarrestar estos actos sacrílegos, pues se requiere un velador que esté por las noches.

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Comentaron que han destrozado tumbas, se han robado floreros, algunas personas ponen focos solares en las sepulturas de sus familiares y también se los han robado; han destrozado lápidas.

También denuncian que hay quienes se meten a realizar actos de brujería, a pesar de todos estos daños, no se ha hecho nada para incrementar la seguridad en el camposanto.

Vándalos no dejan descansar en paz a los difuntos de este panteón.