Desaparece lideresa vecinal de Miravalles y Troncones; FGESLP en búsqueda activa

Familiares denuncian desaparición de Esmeralda Hernández Lira y temen por su seguridad

Por Huasteca Hoy

Noviembre 22, 2025 08:53 p.m.
A
Desaparece lideresa vecinal de Miravalles y Troncones; FGESLP en búsqueda activa

CIUDAD VALLES. La Fiscalía General del Estado emitió este sábado una ficha de búsqueda para localizar a Esmeralda Hernández Lira, quien es considerada lideresa de los fraccionamientos Miravalles y Troncones, cuyo paradero se desconoce desde la tarde del viernes.

De acuerdo con fuentes oficiales, los familiares de Esmeralda acudieron ante la autoridad para denunciar su desaparición y manifestaron temer que la mujer pudiera haber sido víctima de un delito.

Ante la denuncia, agentes de la Policía de Métodos de Investigación desplegaron un operativo especial en diferentes puntos de la ciudad, con apoyo de otras corporaciones de seguridad, para tratar de dar con su ubicación.

La Fiscalía también lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarla. Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1.

