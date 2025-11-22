Impacta motociclista contra camioneta

Matehuala.- Por falta de precaución y dar una vuelta en una zona prohibida motociclista impacta contra una camioneta en la calle Matamoros y Chiapas, el conductor de la moto resultó con múltiples lesiones, fue auxiliado por elementos de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia República, cuando temerariamente motociclista al dar una vuelta en zona prohibida, terminó impactándose contra una camioneta, debido al impacto salió disparado y cayó al piso, testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia.

Al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al conductor de la motocicleta, quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado en la ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

También llegaron los agentes de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente.

Ordenaron el traslado de los vehículos involucrados a la pensión, mientras se deslindan responsabilidades del caso.