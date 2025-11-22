Exponen muestra pictórica de charrería

Matehuala.- En la Plaza de Armas se inauguró la exposición pictórica de Charrería, identidad y tradición, una muestra gráfica sobre este deporte, las obras son realizadas por la maestra Beatriz Delgado

Las pinturas que se exponen estarán en la Plaza de Armas desde este viernes y hasta el domingo, de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, la exposición se hace con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, pues la charrería es una tradición mexicana que se debe tratar de rescatar, ya que es un deporte nacional que nos representa internacionalmente.

Comentó la expositora que a través de la pintura trata de dar a conocer este deporte en la ciudad, hay muchos hombres y también mujeres que practican el deporte de la charrería, como las escaramuzas charras que representan a Matehuala en diferentes eventos y han obtenido primeros lugares, por eso también expone pinturas representativas de las escaramuzas.

Exhorta a la población acudir a ver la muestra pictórica, la cual estará hasta el próximo domingo.

Beatriz Delgado ha destacado como pintora ha estado presente en varias exposiciones, siendo una pintora destacada de Matehuala.