Descansos por Semana Santa retrasan recolección de basura en Valles

CIUDAD VALLES. Descansos de trabajadores de limpieza en días Santos desfasaron el pase de los camiones recolectores en varias colonias.

Vecinos de colonias como la Nelly, Antonio Esper y Anfer se quejaron desde temprano de la falta de recorridos del camión de la basura en ese sector, pero también hubo quejas de la 20 de Noviembre, la Rafael Curiel, partes de la Hidalgo e incluso en la Palo de Rosa, sector donde vive el director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez.

Aunque hay parque vehicular para la recolección, hubo un desfase con los descansos que tomaron los trabajadores sindicalizados en los días Santos, cuestión que reclamó mucha gente este fin de semana.