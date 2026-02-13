logo pulso
Descartan casos de sarampión en la ZM

Aunque se diagnosticaron algunos sospechosos, que resultaron negativos

Por Carmen Hernández

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Descartan casos de sarampión en la ZM

RIOVERDE.-  No se han detectado casos de sarampión aunque se han registrado 10 casos sospechosos de esta enfermedad en la Zona Media los que han resultado negativos.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, informó que se está trabajando de manera coordinada con las instituciones educativas, para detectar casos de sarampión, aunque se cuenta con las vacunas suficientes para evitar llegue a surgir un caso positivo de esta enfermedad.

Hasta el momento no hay casos positivos, mientras tanto se han aplicado 3 mil vacunas a niños de 1 y hasta 6 años, la finalidad es lograr la inmunidad total y así evitar surja un caso en menores de edad.  En ese sentido se han presentado 10 casos sospechosos, todos negativos en Rioverde y Ciudad Fernández, entre otros municipios de la Zona Media. 

Se está trabajando de la mano con las instituciones educativas, para que estén alertas en caso de que los alumnos llegaran a presentar síntomas como fiebre o ronchas, para que sean atendidos de inmediato.

