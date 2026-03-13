logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Descartan línea para Morena en Congreso

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Descartan línea para Morena en Congreso

CIUDAD VALLES.- El nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, José Roberto García Castillo dijo que ellos no tienen línea política ni a favor de la federación ni en contra del Verde-Gobernador, sino que siempre están a favor del "pueblo".

El martes pasado, García Castillo tomó protesta como nuevo presidente de la Jucopo, cargo desde el que se avizora la vida política interna y tendencias dentro del Congreso y dijo que no hay líneas ni a favor del Gobierno federal (aunque se congratuló de ser uno de los 10 Congresos que más rápido aprueban las iniciativas federales) ni en contra del Partido Verde Ecologista de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bomberos controlan incendio que casi calcinó una camioneta
Bomberos controlan incendio que casi calcinó una camioneta

Bomberos controlan incendio que casi calcinó una camioneta

SLP

Redacción

Continúan los apagones en Matehuala
Continúan los apagones en Matehuala

Continúan los apagones en Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Afectó a diversos negocios e instituciones

Detienen a sujeto por agredir a su pareja
Detienen a sujeto por agredir a su pareja

Detienen a sujeto por agredir a su pareja

SLP

Redacción

Celebran foro de experiencias de vida
Celebran foro de experiencias de vida

Celebran foro de experiencias de vida

SLP

Jesús Vázquez