Descartan línea para Morena en Congreso

CIUDAD VALLES.- El nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, José Roberto García Castillo dijo que ellos no tienen línea política ni a favor de la federación ni en contra del Verde-Gobernador, sino que siempre están a favor del "pueblo".

El martes pasado, García Castillo tomó protesta como nuevo presidente de la Jucopo, cargo desde el que se avizora la vida política interna y tendencias dentro del Congreso y dijo que no hay líneas ni a favor del Gobierno federal (aunque se congratuló de ser uno de los 10 Congresos que más rápido aprueban las iniciativas federales) ni en contra del Partido Verde Ecologista de México.