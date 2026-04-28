Descuenta SEGE impuesto a profes y no paga al SAT

CIUDAD VALLES.- Los maestros de Telesecundaria de la región fueron a manifestarse a dos lugares: a pedir a la URSEHN que les explique por qué se les retuvo el impuesto y no se pagó y al SAT para pedir una extensión de tres meses para pagar lo que les cobra el fisco con fecha límite del 30 de abril.

Durante la mañana de este lunes, un grupo de maestros de este sistema fueron a exigir una respuesta al jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, por la retención sin timbrar de sus impuestos.

A partir de las 12, otro grupo de profesores, vestidos de rojo se manifestó afuera del SAT para señalar que el problema de adeudo de impuestos es culpa del Gobierno Verde que no timbró el impuesto y piden que se les extienda el plazo fatal de pago del 30 de abril al 31 de julio.

Las protestas continuarían durante la presente semana hasta obtener respuestas en ambos sentidos.

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