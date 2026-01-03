Designan nuevas funcionarias en el organismo del agua

Ciudad Fernández.- Fueron designadas Claudia Requena como directora de la Unidad Sustanciadora Y Martha Beatriz Alonso en la Unidad Investigadora del Organismo de Agua Potable de Sepapar del Ejido del Refugio.

Se llevó a cabo la reunión de Sepapar, en la cual estuvieron presentes los integrantes de la Junta de Gobierno, donde se dio a conocer el nombramiento de otra funcionaria.

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández tomó protesta a Martha Beatriz Alonso como el titular de la Unidad Investigadora, quien tiene experiencia y cumple con el perfil establecido en el artículo 100 Bis de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

Lo que se busca es fortalecer la transparencia en el organismo operador del agua.

