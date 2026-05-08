Designan nuevo director de la Policía Municipal

SAN CIRO DE ACOSTA.- Tras la renuncia del director de Seguridad Pública Municipal tomó protesta el teniente coronel Arturo Salazar Adams como director de la corporación policiaca.

Se tiene el antecedente de que el pasado 29 de enero del presente año, en un operativo en la carretera Rioverde- San Ciro de Acosta, cerca de la comunidad de las Magdalenas, la Guardia Civil del Estado realizaba un operativo y presuntamente fueron atacados por Zimry y el subdirector de la corporación policiaca municipal.

Tras la investigación, los elementos fueron puestos en libertad a las pocas horas luego de ser detenidos, días después renunciaron a su cargo, por lo que no se contaba con jefe policíaco en la corporación municipal.

El presidente municipal Luis Carlos Pereyra explicó que este jueves tomará protesta Arturo Salazar Adams como director de la corporación policiaca municipal, quien es teniente coronel retirado, quien en los próximos días será enviado a la Academia para ser capacitado.

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Mencionó que el municipio de San Ciro de Acosta es de los más seguros del estado potosino.