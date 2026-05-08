logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Fotogalería

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Designan nuevo director de la Policía Municipal

Por Carmen Hernández

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Designan nuevo director de la Policía Municipal

SAN CIRO DE ACOSTA.-  Tras la renuncia del director de Seguridad Pública Municipal tomó protesta el teniente coronel Arturo Salazar Adams como director de la corporación policiaca. 

Se tiene el antecedente de que el pasado 29 de enero del presente año, en un operativo en la carretera Rioverde- San Ciro de Acosta, cerca de la comunidad de las Magdalenas, la Guardia Civil del Estado realizaba un operativo y presuntamente fueron atacados por Zimry y el subdirector de la corporación policiaca municipal. 

Tras la investigación, los elementos fueron puestos en libertad a las pocas horas luego de ser detenidos, días después renunciaron a su cargo, por lo que no se contaba con jefe policíaco en la corporación municipal.  

El presidente municipal Luis Carlos Pereyra explicó que este jueves tomará protesta Arturo Salazar Adams como director de la corporación policiaca municipal, quien es teniente coronel retirado, quien en los próximos días será enviado a la Academia para ser capacitado. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mencionó que el municipio de San Ciro de Acosta es de los más seguros del estado potosino. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Acusa Rómulo Garza venganza política desde prisión
    Acusa Rómulo Garza venganza política desde prisión

    Acusa Rómulo Garza "venganza política" desde prisión

    SLP

    Redacción

    Rómulo Garza Martínez difundió una carta escrita a mano en la que pide apoyo y señala persecución ligada al caso Cabeza de Vaca

    Presentan al nuevo director del Tecnológico
    Presentan al nuevo director del Tecnológico

    Presentan al nuevo director del Tecnológico

    SLP

    Redacción

    Controlan siniestro en Puente del Carmen
    Controlan siniestro en Puente del Carmen

    Controlan siniestro en Puente del Carmen

    SLP

    Carmen Hernández

    Rescatan policías a una mascota
    Rescatan policías a una mascota

    Rescatan policías a una mascota

    SLP

    Redacción