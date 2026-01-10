logo pulso
Desigual choque entre moto y camioneta

Por Carmen Hernández

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Ciudad Fernández.- Una mujer resulta lesionada al ser embestida por un vehículo, en el Ejido del Refugio, la fémina manejaba una motocicleta y sufrió varios golpes y tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Los lamentables hechos ocurrieron sobre la carretera 70 y Abasolo, en el Ejido del Refugio, en el desigual choque entre la motocicleta y el auto. 

La mujer se transportaba en su motocicleta, cuando de pronto fue atropellada por un vehículo, sufriendo severas lesiones.  

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, para que se brindara atención a la fémina, que quedó tirada en el piso.  

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron al Hospital IMSS Bienestar, donde se le brindó atención hospitalaria, por las lesiones sufridas en el accidente.

