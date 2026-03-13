logo pulso
Desinterés ciudadano a la Feria de la Paz

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
Desinterés ciudadano a la Feria de la Paz

CIUDAD VALLES.- El Gobierno federal organizó una Feria de la Paz en el fraccionamiento Infonavit 2, esta mañana y había cuatro veces más funcionarios que personas de esa colonia.

La organización del evento corrió a cargo de la Secretaría de Gobernación y el Ayuntamiento de Valles, como parte de los ejes de seguridad propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum y estaban invitados funcionarios municipales para atender cualquier gestión que requirieran los ciudadanos, así como funcionarios federales, los cuales sumaban encima de la centena, mientras que ciudadanos no pasaban de 25.

Martha Beatriz López López, directora de las Mesas de Seguridad de la zona norte, la más alta representante del Gobierno federal dijo que días antes a este jueves 12 de marzo, hubo invitaciones y conminaciones a que acudieran a la Feria de la Paz o Territorio de Paz, en la afamada colonia del norte de la ciudad.

