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Destaca Matehuala en Copa de Voleibol Infantil

Por Jesús Vázquez

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Destaca Matehuala en Copa de Voleibol Infantil

Matehuala.- Con la participación de 92 equipos en varias categorías, provenientes de diversos estados del país, se llevó a cabo la Copa Matehuala de Voleibol Infantil 2026, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

Este torneo, organizado por la Liga Infantil y Juvenil de Voleibol de Matehuala, reunió a niñas, niños y jóvenes en un ambiente de sana competencia, compañerismo y pasión por el deporte, fortaleciendo la convivencia y el desarrollo deportivo. 

Durante la competencia se vivieron intensos encuentros que reflejaron el talento y la dedicación de cada uno de los equipos participantes, proyectando a Matehuala como una sede destacada para la realización de eventos de carácter estatal y nacional.

El evento deportivo contó con la presencia de 92 equipos, lo que logró impulsar el turismo en la ciudad, teniendo la zona hotelera llena.  Asimismo, con estas actividades los restaurantes, fonditas, lugares de venta de comida y hasta las llamadas "tienditas de la esquina" lograron tener más ventas.

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Durante la Copa se contó con el apoyo de las corporaciones de auxilio, así como de elementos policíacos que estuvieron apoyando mientras se llevaban a cabo los juegos, en caso de que ocurriera una emergencia, brindar apoyo a los participantes y asistentes a los encuentros. El evento deportivo concluyó con saldo blanco.

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