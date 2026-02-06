logo pulso
Estado

Destacan Isabami y Alondra en Olimpiada de la Conade

Por Carmen Hernández

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
Destacan Isabami y Alondra en Olimpiada de la Conade

Ciudad Fernández.- Destacadas atletas fernandenses obtuvieron oro y bronce en la Olimpiada Nacional de Conade que se realizó en la capital del Estado.  

El pasado fin de semana se llevó a cabo la Olimpiada Nacional Conade en la etapa estatal en la capital potosina en diversas disciplinas deportivas, donde participaron varios atletas oriundos de este municipio, obteniendo buenos resultados.  

En la prueba de 400 metros planos, Isabami Díaz obtuvo oro, obteniendo su pase a la siguiente etapa. 

Así mismo Alondra Martínez participó en 100 metros planos y obtuvo bronce, con destacada participación.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las atletas con muchos meses de anticipación se prepararon, logrando obtener los primeros lugares y poner en alto el nombre del municipio, además de las medallas obtenidas, gracias a su perseverancia.

