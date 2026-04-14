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Detectan otro caso humano de miasis

Una adulta mayor de la comunidad de Tandzumadz, de Huehuetlán

Por Redacción

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan otro caso humano de miasis

CIUDAD VALLES.- Una mujer de la tercera edad fue internada en el Hospital General de Valles luego de acudir al Centro de Salud de Huehuetlán con sospecha de haber contraído miasis, en su comunidad.

En un área del nosocomio estaría María Guadalupe, de más de 90 años, habitante de Tandzumadz, quien habría asistido al Centro de Salud de la cabecera municipal, por una lesión de su nariz en donde ya habrían aparecido larvas del gusano barrenador del ganado (GBG).

Una de las cosas que destacaron fuentes extraoficiales es el abandono en el que ha vivido durante mucho tiempo la nonagenaria, quien se recupera de la ocupación larvaria, en su nariz.

Por lo que de nuevo autoridades piden a la población tomar algunas medidas precautorias para evitar llegar a contraer esta enfermedad.

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