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Detienen a agresor de embarazada

Por Jesús Vázquez

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a agresor de embarazada

MATEHUALA.- Policías municipales de Matehuala realizaron la detención y presentación ante la Fiscalía General del Estado de un masculino señalado de agredir físicamente y causar lesiones a su pareja en estado de gestación en la colonia Juárez de esta ciudad.

Los hechos en las calles de Rafael Nájera y Francisco Villa, de la colonia Juárez, cuando la víctima se encontraba con su pareja de nombre Gerardo N. en el interior de un vehículo y repentinamente comenzaron a discutir por asuntos familiares, lo que desencadenó la agresión a golpes hacia la mujer en el rostro y cabeza, enseguida la sujetó del cuello e intentó asfixiarla, pero como pudo se liberó y bajó del vehículo para pedir el auxilio.

Elementos de la Policía Municipal de Matehuala recibieron la llamada de emergencia a través del 911, y llegaron rápidamente al lugar al auxilio localizando a la víctima, que estaba en un avanzado estado de gestación, y con golpes visibles en la cara, quien señaló de manera directa a su agresor que aún se encontraba cerca del lugar y de quien solicitó su detención, por lo que los elementos detuvieron al hombre señalado y lo metieron a una patrulla.

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