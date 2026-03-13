Detienen a hombre por atacar a su familia a garrotazos

Un hombre fue detenido en el municipio de Aquismón por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, luego de que habría agredido a integrantes de su familia porque no le llevaron comida a tiempo.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que fue capturado Santos "N", en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar en concurso real con violencia familiar agravada.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en julio de 2025, cuando el ahora detenido presuntamente exigió alimentos con un machete en la mano y posteriormente agredió con un palo a dos personas.

La dependencia señaló que el sujeto repitió la agresión en agosto del mismo año, por lo que las víctimas presentaron la denuncia ante la Delegación Quinta de la Fiscalía, donde se iniciaron las investigaciones.

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La detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en la zona centro de Aquismón, en cumplimiento de un mandato judicial emitido por un juez de control.

Tras su captura, el imputado fue trasladado a certificación médica y posteriormente ingresado al Centro de Reinserción Social de la región, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.