Integran Consejo Consultivo de Turismo

RIOVERDE.- En el Museo Interactivo del Colibrí se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Consultivo de Turismo de la Zona Media.

En el evento estuvieron presentes representantes empresariales, la secretaria de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda, los alcaldes Arnulfo Urbiola Román, entre otros funcionarios.

Posteriormente se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes, lo que se busca es cumplir con la Ley de Turismo del Estado.

Como presidente del Consejo fungirá Arnulfo Urbiola Román, secretario técnico Rodolfo Loredo, alcalde de Ciudad Fernández, vocales la alcaldesa de Cerritos, Ruth Liliana Castillo Montelongo, Luis Carlos Pereyra de San Ciro de Acosta, Baltazar Tello Pérez de Rayón, de Lagunillas Sergio Izaguirre.

También estuvieron presentes el representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles

La finalidad es impulsar proyectos para fortalecer el turismo en la Zona Medía, la cual está integrada por 12 municipios.