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Detienen a mujeres por agredir a policías

Por Redacción

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a mujeres por agredir a policías

Matehuala.- Durante la madrugada del lunes, dos mujeres agredieron físicamente a elementos de la Policía Municipal sobre el Boulevard Turístico, por lo que fueron detenidas por daños y lesiones contra los agentes policiacos.

Los hechos se registraron en la madrugada del lunes sobre el Boulevard Turístico, derivado de una infracción de tránsito. 

Mientras los oficiales realizaban labores de vigilancia en la zona, detectaron una motocicleta circulando sin luces, tripulada por un hombre y una mujer. Al marcarles el alto y verificar el estado del conductor, éste presentaba aliento alcohólico.  Los oficiales les indicaron la sanción correspondiente; sin embargo, en ese momento arribó al lugar otra mujer, quien junto con la acompañante del motociclista comenzó a lanzar insultos y agresiones contra los agentes. Las mujeres, sin motivo alguno, estuvieron insultando a los oficiales y, aunque ellos intentaron tranquilizarlas, continuaron con la agresión y posteriormente comenzaron a golpearlos.

Las dos mujeres, identificadas como Mayte "N" y Dulce "N", fueron detenidas y presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, señaladas por los delitos de lesiones y daños en perjuicio de los agentes.

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