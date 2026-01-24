Detienen a presunto ladrón domiciliario

TAMPACÁN.- Un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego se metió a robar a una casa en Tampacán y fue detenido en flagrancia.

Ángel "N", de 37 años de edad, fue detenido por oficiales de la Guardia Civil Estatal sobre la calle 16 de Septiembre, en la cabecera municipal.

De manera oficial se informó que el sujeto habría ingresado a una vivienda particular para perpetrar un atraco, pero fue sorprendido por la víctima, quien hizo un reporte al Sistema de Emergencias 911.

En minutos llegaron los policías, quienes procedieron a su aseguramiento, y se informó que el sujeto traía un arma de fuego corta calibre .380, así como un teléfono celular.

Ángel fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que en las próximas horas resolverá su situación jurídica.