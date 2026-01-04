Detienen a sujeto, traía marihuana

logo pulso
Estado

Por Redacción

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a una persona por alterar el orden público en la zona centro de la ciudad y al revisarlo traía "marihuana" en sus bolsillos, el detenido junto con el enervante fueron presentados ante la Fiscalía de Justicia del Estado que se hará cargo del caso.

El detenido fue sorprendido por los oficiales sobre la calle Juárez y Constitución al momento que alteraba el orden público con palabras altisonantes, además de insultos hacia algunos comerciantes y transeúntes, por lo que se pidió apoyo a los agentes, ya que el sujeto se encontraba muy agresivo, por lo que inmediatamente agentes acudieron al lugar de los hechos.

Al llegar los oficiales le solicitaron que moderara su conducta, pero la persona arremetió contra los uniformados, razón por la cual fue asegurado para prevenir algún incidente mayor, durante su revisión le encontraron en la bolsa delantera de su pantalón, un envoltorio en cuyo interior contenía una hierva verde característica de la marihuana.

El sujeto revoltoso fue identificado como Said Armando de 68 años de edad, fue conducido a las celdas preventivas a disposición de la Fiscalía de Justicia del Estado, donde se definirá su situación jurídica.

