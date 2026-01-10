Detienen policías a un hombre semidesnudo

Matehuala.- Detienen agentes policiacos a sujeto en la calle Bustamante que se encontraba semidesnudo, los elementos de la Policía Municipal inmediatamente lo cubrieron con una chamarra de uno de los elementos y se lo llevaron detenido luego se comunicaron con sus familiares.

Los hechos se presentaron en la calle Bustamante con la Avenida las Torres, de la colonia Bustamante, donde vecinos y personas que transitaban por el área denunciaron que un hombre caminaba semidesnudo, pues solo traía una trusa que le cubría sus partes íntimas, además que se encontraba alterando el orden público, por lo que pidieron apoyo a las autoridades policiacas ya que esto representaba un peligro para quienes pasaban por el lugar.

Agentes de la Policía Municipal llegaron al lugar y el hombre se puso agresivo, como pudieron fue subido a la patrulla para llevarlo a la comandancia de policía, empezaron la búsqueda de sus familiares para que le dieran algo de ropa y se hicieran cargo del hombre que se encontraba en muy mal estado de salud.

Este tipo de acciones son para salvaguardar la integridad fisca de las personas en situación de calle, así como de los ciudadanos, ya que el hombre se encontraba agresivo, no hubo ninguna persona lesionada y el hombre fue entregado a sus familiares.

