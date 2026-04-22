Deuda del Ayto. de Cd. Valles ronda los 100 mdp

CIUDAD VALLES.- La deuda del Ayuntamiento actualmente se encuentra en un aproximado de 100 millones de pesos, de acuerdo con el informe trimestral de la Tesorería, en sesión de Cabildo.

La tesorera del Ayuntamiento, Anel Coronado Aguilar informó que la deuda del Ayuntamiento, tanto histórica como de los adeudos actuales, es de aproximadamente 100 millones de pesos, ya que había un adeudo de 158 millones, pero se ha liquidado obra y otros gastos por el orden de los 60 millones en este abril, por lo que el compromiso es de un centenar de millones de pesos.

Dijo que en cuestión de pasivos, cerraron el año 2025 con 312 millones de pesos, y luego del primer trimestre de este 2026, la cifra se redujo a 273 millones de pesos, en total.