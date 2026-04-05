Diablos de Tanlajás castigan a visitantes

TANLAJÁS.- Los diablos de Tanlajás volvieron a castigar a los pecadores en estos días santos, como lo han hecho por generaciones. El director de Cultura, Ángel Abdiel Santiago Villaverde relató el carácter policial de los demonios de Semana Santa en los años setentas.

En pleno corazón del municipio, la diablada se apoderó de la tarde y la noche y pecador que se atrevió a torear a los seres infernales, pecador que se fue azotado con el chirrión a su casa.

Diablos castigadores de fiesteros

Santiago Villaverde compartió una imagen de los diablos de Tanlajás que data de hace más de 50 años y en la que se observan los enmascarados y el cornudo precediendo a Jesucristo, en un viejo Viacrucis que fue fotografiado por Gilberto Nava Lárraga.

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Es decir, en esta etapa, los diablos acompañaban a Cristo en su Calvario y azotaban a los que no respetaran la escenificación, como por ejemplo, quienes bebían cerveza y hacían algarabía en pleno Viernes Santo recibían el castigo de los chirrionazos, con todo y herida.

Incluso los diablos traían consigo las llaves de la cárcel preventiva de Tanlajás para encerrar con todo derecho al que se desapegara de la tradición católica y celebrara fiesta durante el Viacrucis.

Hoy, los turistas y los huastecos que suelen desafiar la suerte o que sienten la necesidad de buscar el castigo por sus malas acciones buscan el chirrión en estos días Santos, en Tanlajás.