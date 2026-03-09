Diputada conmemora a la mujer con tianguis

CIUDAD VALLES.- La diputada local por Valles celebró a la mujer con un mercadito de unos cuantos toldos de beneficiarios de Sembrando Vida en la plaza principal.

Nancy Jeanine García Martínez, legisladora local, representante de Valles y El Naranjo en el Congreso del Estado, en el Distrito 13 hizo un evento la tarde de este sábado en el que unos cuantos toldos fueron acomodados en la plaza, frente a la Presidencia Municipal, en donde personas insertas en el programa Sembrando Vida, principalmente mujeres, vendieron sus productos ayer, durante un par de horas.

La diputada ponderó el trabajo de este grupo, a donde perteneció antes de volverse candidata y luego diputada y agradeció públicamente por acompañarla al evento.