Diputada conmemora a la mujer con tianguis
CIUDAD VALLES.- La diputada local por Valles celebró a la mujer con un mercadito de unos cuantos toldos de beneficiarios de Sembrando Vida en la plaza principal.
Nancy Jeanine García Martínez, legisladora local, representante de Valles y El Naranjo en el Congreso del Estado, en el Distrito 13 hizo un evento la tarde de este sábado en el que unos cuantos toldos fueron acomodados en la plaza, frente a la Presidencia Municipal, en donde personas insertas en el programa Sembrando Vida, principalmente mujeres, vendieron sus productos ayer, durante un par de horas.
La diputada ponderó el trabajo de este grupo, a donde perteneció antes de volverse candidata y luego diputada y agradeció públicamente por acompañarla al evento.
