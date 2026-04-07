Directora de Mercados, de incapacidad médica

CIUDAD VALLES.- La directora de Mercados, Rocío Arias Palomares ha estado bajo el régimen de incapacidad desde el mes de diciembre, por eso se ha ausentado de la oficina, dijo Smirna de la Garza Baldelamar, directora de Recursos Humanos.

Ante el clamor de locatarios de varias áreas en el Mercado de que la directora ha estado ausente en su oficina las últimas semanas, la dirección de RRHH dio a conocer que la funcionaria se encuentra de incapacidad médica desde diciembre, debido a un mal de salud.

Explicó que la primera incapacidad fue en el último mes del año pasado, sin embargo, la misma indicación médica la obligó a buscar la incapacidad por segunda ocasión ya comenzado el 2026.

De la Garza mencionó que Arias Palomares ha estado al pendiente de su área, vía remota.

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