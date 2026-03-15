Dirigen mujeres 47% de Mypimes

Matehuala.- Rafael Fernández Santos presidente de Canaco informó que el 47.35 por ciento de las Mypimes, personas físicas, tiene como propietario a una mujer y el 29 por ciento de las empresas familiares en el país son dirigidas o administradas por mujeres, como Cámara Nacional de Comercio, celebramos el incremento de la participación del género femenino en los negocios de México.

Dio a conocer que Canaco Matehuala impulsa soluciones, redes y herramientas para las mujeres que emprenden, que dirigen y sostienen los negocios de Matehuala y el Altiplano, como el caso de María Teresa Medina Luna, propietaria de la tradicional panadería "La Jarochita", negocio activo por más de 80 años.

Comentó que como organismo empresarial se busca el impulso de las mujeres emprendedoras, con el proyecto Inspira 2026 que está dirigido a estudiantes y ciudadanas; con el convenio en colaboración con el Ayuntamiento "Aprendiendo a Emprender" donde efectuaran cursos y conferencias de emprendimiento y trámites administrativos a las escuelas.Destacó que la fuerza de las mujeres de la región fortalece los negocios familiares, pues en cada una hay pasión y perseverancia, "como la señora María Teresa de "La Jarochita", que su negocio trascendió y ha durado más de 80 años, permanece vigente y es referente del comercio.

Reconoció la disciplina, responsabilidad y compromiso de las mujeres matehualenses, que con los años han evolucionado sus negocios y han podido mantenerse vigentes y competir para ser el motor del desarrollo económico local.

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