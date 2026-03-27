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Dispersarán mosca estéril contra GBG en todo el Estado

Alternativa para contener casos de miasis

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Dispersarán mosca estéril contra GBG en todo el Estado

CIUDAD VALLES.- El director general del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda dijo que el plan es ampliar la dispersión de mosca estéril más allá de la Huasteca, en territorio potosino.

La dispersión más grande de mosca se hace en el noreste del país, norte de Veracruz, sur de Tamaulipas y la Huasteca potosina, porque es una zona en donde existen las condiciones de calor y humedad para que la mosca prospere, sin embargo, hoy hubo una reunión con todas las autoridades de agricultura de los tres niveles de Gobierno en el salón de Cabildo, para dispersar también la mosca estéril hacia zonas más allá de la Huasteca. La razón de escoger a la región noreste obedece al hecho de detener el flujo de mosca que comenzó en el Tapón de Darién, frontera entre Colombia y Panamá, y que comenzó a subir desde Centroamérica hasta estas zonas.

Los estados con más casos son Chiapas y Oaxaca; San Luis Potosí está lejos de tener incidencias de esa naturaleza, sin embargo, es la frontera para que no se extienda más la mosca al norte y al centro del país.

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