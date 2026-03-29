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Donan ambulancia a la Cruz Roja

Por Jesús Vázquez

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Donan ambulancia a la Cruz Roja

Matehuala.- La delegación estatal de Cruz Roja donó una ambulancia nueva a la Cruz Roja de Matehuala, la cual será de gran ayuda para atender las emergencias en el municipio y en todo el Altiplano potosino. 

Fue en el marco de la colecta nacional de Cruz Roja que se realizó la donación de una nueva ambulancia a la Cruz Roja Delegación Matehuala, con el objetivo de fortalecer la atención en las emergencias en la región, con esta nueva ambulancia se busca mejorar la capacidad de respuesta ante los accidentes y traslados de urgencia, además con esto se va ampliar la cobertura de esta corporación, ya que brindan su servicio en todo el altiplano potosino.

La nueva ambulancia cuenta con un equipo moderno para atender las emergencias que lleguen a presentarse, pues luego tienen una o más emergencias y hacen falta ambulancias, la incorporación de esta unidad representa un avance significativo para la Cruz Roja. Luego se llevó a cabo la bendición del vehículo, por parte del presbítero Gustavo Tapia quien acudió a las instalaciones de la corporación de auxilio, dijo una oración especial y empezó a bendecir la ambulancia nueva pero también bendijo todas las demás ambulancias y las instalaciones de Cruz Roja así como a los paramédicos, para que Dios los proteja en cada una de las emergencias a las que acuden. 

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