Donan pelo para pelucas oncológicas

Ciudad Fernández.- El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia entregó 1.700 centímetros de cabello, para la elaboración de pelucas oncológicas para personas que sufren cáncer.

La titular del DIF, Rosaura Ponce acudió a la capital potosina, al grupo Reto Reto de San Luis, donde hizo entrega de 80 trenzas, para mujeres con problemas oncológicos.

El cabello ha sido donaciones de niñas y adultos que apoyan esta cruzada en pro de mujeres enfermas de cáncer.

En total se reunieron 1,700 centímetros de cabello, que serán destinados para la elaboración de pelucas oncológicas, las que serán proporcionadas posteriormente a las pacientes que padecen cáncer, las que pierden su pelo debido a las quimios que reciben para poder sanar.

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