Dos menores lesionados al derrapar motocicleta

Ciudad Fernández.- En el Ejido del Refugio dos menores sufren un accidente al derrapar la motocicleta en la que viajaban sufriendo varias lesiones que requirieron atención médica.

Los hechos ocurrieron en la calle Matamoros, cuando dos menores de edad viajaban a bordo de una motocicleta, de pronto el vehículo derrapó y resultaron con severas lesiones.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a los lesionados a recibir atención médica al Hospital del IMSS del Bienestar, donde se atendió de manera urgente a los heridos, quedando internados a la espera de la eolución de sus lesiones sufridas.