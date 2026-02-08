logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ebrio ciclista se estrella contra camión estacionado

Por Redacción

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Ebrio ciclista se estrella contra camión estacionado

CIUDAD VALLES.- Un ciclista que presuntamente andaba en estado de ebriedad chocó contra un camión estacionado en el ejido La Calera, resultando lesionado con una herida en la cabeza.

El accidente ocurrió este sábado por la tarde, sobre la calle principal, donde Álvaro R., de 53 años de edad, vecino del rancho Villa Fierro, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con la información recabada, el quincuagenario andaba en estado de ebriedad y circulaba en una bicicleta.

Sin embargo, en una pendiente la unidad tomó demasiada velocidad, por lo que perdió el equilibrio y se salió de su carril, chocando contra la rueda de un camión cañero que estaba debidamente estacionado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Debido al fuerte impacto, Álvaro resultó con una herida en la cabeza y fue necesario su traslado al Hospital General.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumentan llamadas de emergencia a bomberos
Aumentan llamadas de emergencia a bomberos

Aumentan llamadas de emergencia a bomberos

SLP

Redacción

Desinterés a vacuna contra el sarampión
Desinterés a vacuna contra el sarampión

Desinterés a vacuna contra el sarampión

SLP

Redacción

Preparan el operativo para Semana Santa
Preparan el operativo para Semana Santa

Preparan el operativo para Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Se reúnen funcionarios, elementos de seguridad y encargados del paraje

Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala
Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala

Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Margarito Salazar asumirá la Diócesis de Tampico