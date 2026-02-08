Ebrio ciclista se estrella contra camión estacionado

CIUDAD VALLES.- Un ciclista que presuntamente andaba en estado de ebriedad chocó contra un camión estacionado en el ejido La Calera, resultando lesionado con una herida en la cabeza.

El accidente ocurrió este sábado por la tarde, sobre la calle principal, donde Álvaro R., de 53 años de edad, vecino del rancho Villa Fierro, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con la información recabada, el quincuagenario andaba en estado de ebriedad y circulaba en una bicicleta.

Sin embargo, en una pendiente la unidad tomó demasiada velocidad, por lo que perdió el equilibrio y se salió de su carril, chocando contra la rueda de un camión cañero que estaba debidamente estacionado.

Debido al fuerte impacto, Álvaro resultó con una herida en la cabeza y fue necesario su traslado al Hospital General.