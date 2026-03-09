Ebrio motociclista se estrella con vehículos

CIUDAD VALLES.- Un hombre que andaba en evidente estado de ebriedad y conducía una motocicleta chocó contra dos vehículos estacionados en el fraccionamiento El Sol.

La noche del sábado, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a René Castillo, de 48 años de edad, vecino de la colonia Vista Hermosa, y a una mujer que lo acompañaba, quienes sufrieron un percance vial sobre la calle Vía Láctea del fraccionamiento antes mencionado.

Según testigos, el hombre conducía una motocicleta con dirección del fraccionamiento Miravalles hacia la colonia Vista Hermosa.

Pero al pasar por la calle Vía Láctea, perdió el control del volante y se impactó contra un vehículo y una camioneta, unidades que estaban estacionadas.

Debido al encontronazo, los dos ocupantes de la motocicleta cayeron y resultaron con múltiples lesiones. René sufrió heridas de mayor consideración, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes resguardaron la motocicleta, la cual sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.