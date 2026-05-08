El Dif municipal festejará a mamás

Matehuala.- El DIF Municipal prepara el Festival a Mamá, que se llevará a cabo el sábado 9 en el Parque Álvaro Obregón a las seis de la tarde, donde contarán con música y muchas sorpresas para las mamás.

Se realizará un día antes para que el 10 de mayo, las mamás lo pasen conviviendo en familia.

En este evento, que se realizará en el también llamado PAO, contarán con la presencia de grupos musicales como el Mariachi Los Gavilanes de Matehuala y la música de Salomón Robles y sus Legendarios para bailar.

Este es un evento en el que se espera tener una gran asistencia de las mamás de la zona urbana y sus comunidades, por lo que están invitadas todas las mamás, donde pasarán un momento alegre y divertido en el cual tendrán una sana convivencia.

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Asimismo, se tendrá un área especial para las mamás de la tercera edad y quienes tengan algún tipo de discapacidad.

El mensaje de este evento es "Una madre se viste de fuerza y dignidad, ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da instrucciones con bondad. No hay terciopelo como su regazo, ninguna rosa tan hermosa como su sonrisa, ningún camino tan florido como el que dejaron sus pasos".