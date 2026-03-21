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El estado, de los más afectados por incendios

Miles de hectáreas dañadas por el fuego

Por Redacción

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
El estado, de los más afectados por incendios

CIUDAD VALLES.- El estado de San Luis Potosí es uno de los que más incendios y hectáreas dañadas cuenta en todo el país, de acuerdo con la reunión interinstitucional llevada a cabo en la sala de Cabildo de Valles.

Monserrat Ramírez, delegada de la Comisión Nacional Forestal en el Estado presentó el diagnóstico actual, en el que se han quemado 20 mil 166 hectáreas en 54 incendios forestales, a lo largo y ancho de la entidad.

Estas cifras suelen ser menores a estas alturas del año y colocan en primer lugar por este tipo de afectaciones, cuestión atípica también, puesto que la entidad siempre se encuentra en el promedio de incendios a nivel país.

En la reunión estuvieron también el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, en representación de David Medina Salazar, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Jorge Luis Díaz Salinas y el director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández, entre otros.

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