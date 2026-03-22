El río Valles, casi en su escala crítica
CIUDAD VALLES.- El río Valles se encuentra a 50 centímetros de nivel, en esta temporada considerada de estiaje y en el inicio de la primavera.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y con Protección Civil Municipal, la temporada de estiaje comenzó desde el 15 de enero pasado y esto no sólo estanca los niveles de los ríos, sino que comienzan a bajar, debido a la descarga de las cuencas y el río Valles actualmente, según mediciones de la estación de Santa Rosa se encuentra a 51 centímetros, es decir, a 11 centímetros de la escala crítica mínima.
La escala mínima hace que el río comience a perder niveles de oxígeno, afectando a la vida que resguarda, y que es parte de que se mantenga en buen estado.
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