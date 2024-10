Intensifican protestas en Valles por "tómbola" en el Poder Judicial

CIUDAD VALLES. Intensificaron trabajadores del Poder Judicial Federal sus protestas por la tómbola del Senado para elegir los juzgados donde habrá elecciones en 2025.

Antes de mediodía de hoy, los trabajadores de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, con sede en Valles arreciaron su discurso contra el Senado, por la tómbola en la que el Legislativo escogió los juzgados y sedes que entrarán a proceso de votación el año que entra.

Con consignas como la de "no soy non, no soy par, soy carrera judicial", los de estos juzgados renegaron del método de insaculación de los juzgados, en el Senado, donde se tomaron en cuenta los números nones y pares para hacer la selección.

El argumento es que habrá incursión de intereses partidistas y hasta de la delincuencia organizada entre los jueces que se votarán, excluyendo a los abogados que están haciendo carrera judicial en los centros de justicia de todo el país.