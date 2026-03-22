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Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

Por Redacción

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Empresa de motos rechaza a familia cancelar contrato

CIUDAD VALLES.- Una empresa de venta de motocicletas que no entregó la unidad se niega a cancelar una compra de un vehículo a una familia de Valles e intenta obligar a continuar con los pagos establecidos en el contrato.

El 7 de marzo, un joven habitante de El Carmen hizo una compra en línea de una moto, sin avisar de ello a sus padres, a pesar de ser dependiente económico.

La empresa a la que compró la moto es Vento y luego de que le reprendieron por haber hecho el compromiso sin avisar, sus padres fueron a cancelar el contrato, encabezados por la madre del joven, Leticia Olguín Bueno, a quien primero le dijeron que no podían cancelar el trato.

Después la citaron en varias ocasiones, sin resolver el asunto y ahora se niegan a darle fin a la cancelación, a pesar de que no están pidiendo reembolso alguno ni tampoco les entregaron ninguna motocicleta.

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Olguín Bueno dijo que buscará apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor y apoyo legal, porque el trato dado por la empresa apunta a que se niegan a hacer el trámite, como si fuera una obligación llevarse el artículo. 

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