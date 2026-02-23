logo pulso
En Guayabos se agandallan agua del río Rioverde

Protestan habitantes de otras comunidades, su ganado puede morir de sed

Por Carmen Hernández

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
En Guayabos se agandallan agua del río Rioverde

SANTA CATARINA.- Ejidatarios de la localidad de Guayabos retienen el cauce del Río Rioverde, afectando al ganado de varias comunidades, que no tienen líquido de dónde beber, al estar seco el caudal. 

Habitantes de diversas comunidades del municipio dieron a conocer su malestar por la retención del agua, una acción irregular que cometen los ejidatarios de dicha comunidad. 

Señalaron que algunas personas llevaron decenas de costales llenos de arena, que colocaron en un rancho de Guayabos, con la finalidad de tapar el cauce del río, para que se retenga el agua que lleva.  

Esta situación está afectando a familias de las localidades del Salto, Tampete, Tanlacut y el Puente, entre otras. 

Lo que generará que no haya agua para el ganado en esta temporada que se están resintiendo altas temperaturas.  

Las familias temen que su ganado muera, por lo que piden la intervención de las autoridades correspondientes para erradicar esta mala práctica por parte de algunas personas que agandallan el agua.

