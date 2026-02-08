Matehuala.- En el templo de la Purísima Concepción en Real de Catorce se llevó a cabo la inauguración del Año Jubilar Franciscano, con motivo de los 800 años de fallecimiento de San Francisco de Asís, a este evento acudieron cientos de fieles católicos y se llevó a cabo una misa presidida por el obispo Margarito Salazar Cárdenas.

Para poner en marcha el Año Jubilar Franciscano, llevaron a cabo un evento denominado Caminando sus huellas, en el cual organizaron una peregrinación la mañana del sábado, la cual salió del Túnel Ogarrio hasta llegar al templo de la Purísima Concepción, durante el recorrido los feligreses estuvieron acompañados del obispo Margarito Salazar Cárdenas y sacerdotes de varias parroquias.

Muchos de los asistentes llevaban globos amarillos o blancos, la idea es celebrar que hace 800 años falleció San Francisco de Asís quien es uno de los santos más queridos por todos los fieles católicos, y en el Templo de la Purísima Concepción se tiene el Santuario de San Francisco de Asís, con una imagen de este Santo que muchos dicen que es muy milagrosa, cada año miles de personas pasan por este lugar para pedirle un milagro.

San Francisco de Asís falleció en el año de 1226, y es un santo de la iglesia católica que ha sobresalido a nivel mundial, y Real de Catorce destaca por tener a San Francisco como su santo patrono y es por eso se llevó a cabo en este lugar la inauguración del Año Jubilar Franciscano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí