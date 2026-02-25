logo pulso
En Valles hay 40 mil afiliados al Verde: SM

Por Miguel Barragán

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
En Valles hay 40 mil afiliados al Verde: SM

CIUDAD VALLES.- Dice el presidente del Partido Verde (PVEM), Ignacio Segura Morquecho que han afiliado a 40 mil personas en Valles.

En el acto de toma de protesta del nuevo Comité Directivo Municipal del Partido Verde en Valles, el máximo líder verdista de la entidad informó que hay 40 mil personas que se afiliaron al partido en el poder.

Esto quiere decir que el 29 por ciento de todos los que tienen credencial de elector en este municipio se encuentran enrolados en el partido del Tucán, puesto que en Valles el Padrón Electoral es de 137 mil personas.

