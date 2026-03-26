En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos

Ciudad Valles.- Otros dos casos de gusano barrenador del ganado en humanos reportó el subdelegado de la Secretaría de Agricultura (Sader) en San Luis Potosí, Josué Camargo Ortiz.

Luego de que hace más de una semana se dio a conocer un par de casos de miasis en humanos, provenientes de San Martín Chalchicuautla y de Tamasopo, esta mañana, Camargo Ortiz informó que hay otros dos casos, uno en el municipio de Ciudad Valles y otro más en la localidad de Catorce.

Dijo que a petición de autoridades de salud se ha mantenido la información sobre las características de los que fueron detectados con miasis en el anonimato, sin embargo, se trata de personas con problemas de movilidad y de diabetes, tal como sucedió con los otros dos casos.

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